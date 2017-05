Drie kandidaten maken kans op de Persprijs in Roeselare

De winnaar wordt bepaald door een online voting en een stemronde binnen de perskring. Ook dit jaar zijn er drie kandidaten geselecteerd. De eerste kandidaat is Wouter Bossuyt. Deze straathoekwerker is vertegenwoordiger voor Oltegoare Roeselare, het project waarbij dak- en thuislozen uit onze stad samen voetballen.

De tweede kandidate is Yana Parmentier-Leman, vroeger vooral bekend als misskandidate, maar tegenwoordig is ze de drijvende kracht achter de organisatie van de Batjesprinses. Het is Yana die vorig jaar het initiatief nam om de roemrijke wedstrijd opnieuw in het leven te roepen. Tot slot hebben we Steven Sanders, door velen misschien beter bekend als 'Gaze'. Hij is stichtend lid van Spoil Engine, een metalband die al op ieder groot metalpodium in ons land stond. De komende maanden zitten ze immers vooral in het buitenland, van Lissabon tot Parijs of Madrid.

Wie wint, dat bepaalt het publiek mee. Stemmen kan online via de website van de Roeselaarse Perskring en dat vanaf 31 mei om 20 uur tot 18 juni om 20 uur.

www.perskringroeselare.be.

(TD)