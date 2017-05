Dorpspunt 'In Beveren' wint Matexi-award

Dorpspunt 'In Beveren' is een plek waar inwoners uit Beveren aan de IJzer elkaar kunnen ontmoeten. Omdat dit ook een buurtwinkel is waar je producten van lokale producenten kan kopen, brengt dit project dat De Lovie er drie maanden geleden opstartte verdwenen diensten naar het plattelandsdorp terug. De jury waarin onder meer Karel Van Eetvelt van Unizo zat, vond dit een zeer mooi voorbeeld van maatschappelijke inbedding van de zorg, een creatie van wederzijdse betrokkenheid en een oplossing voor verdwenen diensten in een afgelegen woonkern.

(AB)