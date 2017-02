Dorpskernvernieuwing Langemark komt er

Wettelijk gesproken kan enkel een schepencollege de opdracht gunnen. Maar burgemeester Alain Wyffels (CD&V) had beloofd aan de N-VA dat de gemeenteraad de beslissing, een standpunt, zou mogen innemen. Meteen na de gemeenteraad kwam het college samen om de gunning goed te keuren voor THV Persyn-Hens uit Zwevegem voor de prijs van 9.499.218,92 euro.

N-VA wilde geen keuze maken en hield tijdens de stemming de lippen stijf op elkaar Dominique Cool: "We beschikken over te weinig info. Bovendien zijn we geen voorstander om te spelen met het geld van de bevolking moest het juridisch mislopen." Christophe Deraeve (CD&V): "Jullie zijn bang om een standpunt in te nemen. Je kunt niet een beetje getrouwd zijn."

Burgemeester Alain Wyffels had even voordien het bemiddelingsproces toegelicht. "Er is een verzoekschrift tot bemiddeling opgesteld. De gemeente, infrax en de Provincie tekenden. De klaagster (nvdr. Ann Top) niet. De klaagster wou een koppeling met de uitbreiding van het Kasteel en een hydrogeologisch onderzoek. Vooraf hadden we gesteld niet mee te stappen in vertragingsmanoeuvres."

Hele reeks vernieuwingen

Na de gemeenteraad sprak buurtbewoonster Ann Top de burgemeester aan, omdat ze nog niet op de hoogte was van zijn versie van de bemiddelingsopdracht. Na afloop verklaarde ze verder te willen meegaan in de bemiddeling maar dan met ruimte Vlaanderen als vijfde partij en de koppeling aan de gunning van het Kasteel. "Hier kent de gemeente zijn eigen vergunningen toe."

Niet alleen de dorpskernvernieuwing kreeg het fiat, ook de knopen voor de aanbouw aan het Kasteel en de buitenschoolse kinderopvang werden doorgehakt. De gunning voor de uitbreiding van het gemeentehuis werd goedgekeurd. Het administratief centrum moet de dienstverlening van het OCMW en gemeente samenvoegen in een centraal onthaalgedeelte. SP.A en Proo! onthielden zich. N-VA stemde tegen. "Het gebouw kon op een andere plaats ingeplant worden. Waar gaan we straks de financiële middelen halen", vroeg Dominique Cool zich af.

De aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor de nevenbestemming van de kerk van Poelkapelle, BKO, werd goedgekeurd. N-VA was niet akkoord met deze aanpak.

(PC)