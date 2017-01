Dominique Gyselinck uit Knokke-Heist heeft nu ook haar eigen rum

Het is immers de eerste keer dat zoiets gebeurt. Volgens kenners kan de kwaliteit rivaliseren met de absolute topper van het merk, de Maximo. Deze laatste staat trots in de etalages van alle filialen te pronken voor het zachte prijsje van 2.000 euro per fles. De flessen rum van Dominique zijn een limited edition van 200 exemplaren.

Dominique: "Het was een lang gekoesterde droom om mijn eigen Cubaanse rum te hebben. Nu is het dus zover. En hoe. Wat de prijs betreft, ben ik van mening dat echte luxe niet in geld kan worden uitgedrukt. Precies om die reden zal ik de flessen dan ook niet te koop aanbieden. Ik reserveer een tiental flessen voor eigen gebruik, alle andere geef ik als geschenk aan mensen die ik echt op prijs stel. Als teken van waardering."

(MDW)