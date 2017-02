Dominicaanse zumbazussen huwden met muzikale broers uit Poperinge

Mari (28) en Jesse leerden elkaar in 2007 kennen via een christelijke datingsite. "Het startte met een lief berichtje voor mijn verjaardag, en na twee maanden, kwam Jesse mij en mijn familie voor het eerst een bezoekje brengen. Op dat moment voelden we dat we bij elkaar hoorden. Bij onze verloving vroeg Jesse eerst zonder mijn medeweten de goedkeuring van mijn vader, als een echte gentleman. Daarna schakelde hij het personeel van een paradijselijk restaurantje aan het water in om met een glinsterende ring voor mij op de knieën te gaan. Na twee jaar heen en weer reizen, gaven we elkaar het jawoord en verhuisde ik in de zomer van 2009 naar België. Van de miljoenenstad Santo Domingo belandde ik in de Bremweg in het kleine Poperinge. Ondertussen zijn we al acht jaar gelukkig getrouwd en hebben we twee kindjes, Jesse-Armando (4) en Lara (1)", aldus Mari.

Valentijnsverloving

Tijdens een van de eerste tripjes na het huwelijk van Mari en Jesse naar de Dominicaanse, vergezelde Jason, Jesses broer, het koppel. Mari: "Zo leerde ook hij mijn zus Welmy (30) beter kennen. Steeds vaker maakte Jason mee de oversteek naar de Dominicaanse Republiek. In tegenstelling tot bij onze liefde, duurde het bij hen een kleine twee jaar vooraleer de vonk echt oversloeg en ze officieel een koppel vormden. Op 14 februari 2010 hebben ze zich verloofd, een echt valentijnskoppeltje, dus. Welmy kwam zes jaar geleden ook in Poperinge wonen en zij kregen hier ook twee zoontjes, Alejandro (3) en Emilio (10 weken)."

Mari en Welmy noemen zichzelf tegenovergestelde persoonlijkheden. "Ik ben heel uitbundig , terwijl Welmy veel rustiger van aard is", vertelt Mari. "Dit geldt ook zo voor onze mannen. Mijn man Jesse is de tegenpool van mij, terwijl Jason, de man van Welmy, haar tegenpool is. Daarom vormen beide duo's een perfect match, vind ik. Ik ben heel blij dat mijn zus hier is, we vinden veel steun bij elkaar. We hebben dezelfde interesses zoals dansen, shoppen, knutselen en tuinieren. Ook lezen we vaak de Bijbel. In de Dominicaanse zijn wij evangelisch-christelijk opgevoed. Elke zondag gaan we naar de Grace Family Church in Woesten. Onze mannen zijn ook met de Bijbel opgevoed. God heeft een centrale plaats in ons leven, en dit maakt onze gezinnen sterk. Aangezien onze echtgenoten allebei muzikant zijn en samen een geluidsbedrijf, Sound2Rent, runnen, gaan wij vaak samen mee naar optredens", lacht ze.

Internationale familie

Mari en Welmy zijn echte familiemensen. "Wij zijn een echte internationale familie: een broer van ons woont in Noorwegen, een andere in Canada en ook in Jamaica is er een 'gestrand'. Wij zijn blij dat wij als zusjes steeds dicht bij elkaar kunnen zijn."

"De band met onze familie in de Dominicaanse Republiek is altijd al heel stevig geweest en gelukkig is dat na onze 'exodus' zo gebleven. Met stip op één missen we onze familie en vrienden hier in België het meest. Gelukkig skypen we regelmatig en proberen we een keer per jaar terug te gaan. Zelf zijn onze ouders ook al naar België gekomen. Van opleiding ben ik boekhoudster, maar in afwachting van de erkenning van mijn diploma in België, werk ik in woon- en zorgcentrum Benaja in Oostvleteren", zegt Welmy. Ook het zonnetje, de uitbundigheid van de Dominicanen en de gerechten die hun mama met veel liefde klaarmaakte, staan bovenaan het heimweelijstje van Mary en Welmy.

Zumba

Tijdens de zumbalessen, die Mari in september 2009, een maand na aankomst in België, opstartte, daagden haar studenten haar al van in het begin uit om Nederlands te spreken. "Mijn danslessen veranderden al verschillende keren van locatie: van feestzaal De Gilde, over campus GO De Ster, naar Avowest en ook in vbs 'Onze ark' in Woesten organiseren we nu lessen. Naast mijn hoofdberoep als zumba-instructrice, ben ik mama en studeer ik interieurinrichting", besluit Mari.

