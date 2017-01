Dokters van de Wereld: "Situatie van vluchtelingen in Zeebrugge zorgwekkender dan in Brussel"

Ze hebben de nacht doorgebracht in het Vrijetijdscentrum.

De vluchtelingen, afkomstig uit Syrië, waren op doordocht. Op de terreinen van het bedrijf Verstraete langs de E40 hadden ze een vuurtje gestookt om zich warm te houden, toen ze opgemerkt werden. "Omdat het toch heel koud is buiten en er bovendien kinderen en zwangere vrouwen bij de groep waren, hebben we besloten om noodopvang te voorzien", legt OCMW-voorzitter Paul Storme (CD&V) uit. "De gemeente heeft daarvoor veldbedden ter beschikking."

De groep is opgevangen in de jeugdlokalen van het Vrijetijdscentrum in Jabbeke. "We hebben hen opvang voor de nacht gegeven, de mogelijkheid geboden om te douchen en vanochtend ook voor warme dranken, brood en beleg gezorgd", aldus Paul Storme. "Medische zorgen waren niet nodig."

"De mensen waren ons dankbaar voor de hulp, maar het is zeker niet de bedoeling dat ze in het Vrijetijdscentrum blijven. Ze moeten de lokalen in de loop van de dag verlaten", aldus Paul Storme. "Maar dat is in handen van de politie."

"Onze ploegen hebben de mensen vannacht naar het Vrijetijscentrum gebracht", legt Annemie Wittesaele uit van de lokale politie Kouter uit. "Het is de federale politie die beslist wat er verder met die mensen moet gebeuren."

Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld roept intussen de autoriteiten, burgers en humanitaire organisaties op tot meer solidariteit met de vluchtelingen in ons land nu de vrieskou in alle hevigheid toeslaat. Volgens de organisatie zijn in het Brusselse Noord- en Zuidstation alleen al een 200-tal vluchtelingen gestrand. "Op tien dagen tijd stierven in Europa al minstens 4 vluchtelingen door de kou. Laat ons er alles aan doen dat dit in België niet gebeurt," klinkt het.

Volgens Dokters van de Wereld is de situatie in Zeebrugge, waar volgens hen naar schatting zo'n 30 gestrande vluchtelingen verblijven, nog zorgwekkender dan in Brussel. "In Brussel kunnen de vluchtelingen bij extreem noodweer alsnog terecht in de Winteropvang. In Brugge is dat zeer moeilijk: daar zijn er voor de hele regio 10 daklozenbedden voorzien en dat maar 5 dagen op de 8. De vluchtelingen belanden aan de kust dus de facto op straat, in kraakpanden zonder elektriciteit of water of in het beste scenario, bij lokale inwoners", aldus Nel Vandevannet, Directeur Belgische Projecten.

