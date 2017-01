Dodelijke aanrijding Waregemse marktkramers voor politierechter

De 41-jarige S.L. uit Lauwe moet zich voor de Kortrijkse politierechter verantwoorden voor de aanrijding in Lendelede, waarbij een bejaard marktkramersechtpaar uit Waregem het leven. De vrouw was op slag dood, haar man overleed drie dagen later.