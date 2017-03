Directeur woonzorgcentrum: "Bedden bijgekomen, maar financiering bleef achter"

"De wachtlijsten zijn er niet spectaculair op verlengd. Mensen blijven minder lang in een rusthuis, waardoor je met hetzelfde aantal bedden meer mensen kan helpen. Bovendien zijn er ook bedden bijgekomen. Maar de financiering is achtergebleven", vindt Axel Daenekindt, directeur van woonzorgcentrum Sint-Monica aan de Ooievaarslaan in Oostende.