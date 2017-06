Diksmuide, Ieper, Poperinge en Zonnebeke presenteren Uitpas Westhoek

Aan dit initiatief werken momenteel Zonnebeke, Diksmuide, Poperinge en Ieper mee als voorlopers voor deze digitale kaart. Samen met Achthoek en CO7 werd dit concept verder verfijnd en verder uitgebouwd zoals dat al in diverse Vlaamse regio's bestaat. Met deze kaart kan men op vele activiteiten korting krijgen bij musea, concerten, toneelvoorstellingen, sportmanifestaties... De kaart wordt digitaal op naam gemaakt en is vanaf 1 juni beschikbaar bij de gemeentelijke diensten van de vier deelnemende gemeenten. Deze kortingen komen er omdat zowel organisatoren als gemeentebesturen een deel van de inkom betalen. Telkens wanneer gebruik gemaakt wordt van de kaart, worden er ook punten verzameld die dan omgeruild kunnen worden voor andere voordelen.

De kaart kost vijf euro voor volwassenen. Tot achttien jaar betaal je twee euro en voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming is ze zelfs gratis. De kaart geldt niet alleen voor de deelnemende gemeenten, maar kan ook gebruikt worden in diverse andere steden die aan de Uitpas-actie deelnemen, zoals Oostende, Gent, Mechelen of een van de 31 andere gemeenten in Vlaanderen.

(ZB)