Diksmuide: "Als vrijwilliger breng je een straaltje zon bij de mensen"

We zijn niet in een handomdraai door de lijst verenigingen en instanties waarvoor Willy Follet zich engageert. Zo is hij bestuurslid van de Landelijk Gilde, speelt hij zonder plankenkoorts toneel bij Plankvast Vladslo, is actief bij de Gezinsbond, voorzitter van de kerkfabriek, lid van het koor, zaalverantwoordelijke van cc De Zwaan, helpende hand bij het dorpsrestaurant, bij de rommelmarkt, TuinHier, vrijwilliger bij thuisoppas en in het rusthuis waar hij naast bejaarden bezoeken bij goed weer ook met de nieuwe duofiets een toertje maakt.

...