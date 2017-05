Derde keer, goede keer: Hoornstraat in Brugge nog maar eens opengebroken

De bewoners van de Hoornstraat in Brugge keken nogal verbaasd op toen onlangs na het beëindigen van anderhalf jaar werken de straat opnieuw werd opengegooid door Eandis. Toen moest een nieuwe kabel gelegd worden. "De nieuwe heraanleg werd echter slecht uitgevoerd", zegt schepen van Openbare Werken Filip Pierins. "We hebben dan zelf een aannemer aangesteld die nu de straatstenen op een degelijke manier moet aanleggen. Tegen donderdagavond moeten de werken afgerond zijn. We houden nauwgezet toezicht dat de heraanleg van de kasseien op een correcte manier gebeurt. Het straatbeeld moet kloppen en perfect zijn."

(MVN)