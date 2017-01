Dentergem: "Ook kansarmen hebben recht op liefde van een huisdier"

Na gewerkt te hebben als sociaal assistent, penitentiair beambte en als zelfstandige onthaalmoeder, besloot de Dentergemse Jolanda Kause vier jaar geleden de vzw Sociale Dierenhulp op te richten. "Door de crisis en sluiting van grote bedrijven, zagen velen hun inkomen slinken", zegt Jolanda. "In die periode kreeg ik van een vriendin een grote hoeveelheid dierenvoeding, die bijna de versheidsdatum had overschreden, aangeboden. Dit deed me denken en ik kreeg het idee om deze dierenvoeding uit te delen aan mensen met huisdieren die het financieel niet zo breed hebben en zo moeilijk voor hun huisdieren kunnen zorgen."

...