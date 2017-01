Delegatie uit Slovakije op bezoek in De Panne

Het gaat om een vriendschapsgroep van parlementairen die ervaringen uitwisselen op allerlei vlakken. Ze waren sinds maandag in België en brachten al een bezoek aan verschillende steden, bedrijven en overheidsinstellingen. Voor het afsluitende bezoek aan De Panne was ook de Slovaakse ambassadeur Jan Kuderjavy aanwezig. Na de receptie op het gemeentehuis werd een bezoekje gebracht aan het strand.

De ontvangst werd afgesloten met een bloemenneerlegging op de Engelse militaire begraafplaats in de Kromfortstraat in Adinkerke. Daar liggen 40 Tsjechische en Slovaakse soldaten begraven en wordt jaarlijks in mei een plechtigheid gehouden ter nagedachtenis van de Tsjechen en Slovaken die tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven lieten in De Panne.