Deerlijk: "Ik breek graag een lans voor de jeugdbeweging"

"Je zou voor minder hopen dat Yves Verschuere het in Deerlijk haalt in de Krakverkiezing. Wij mogen mee op de foto en hij beloofde een receptie", vertellen buren, familie en velen uit de verenigingen waarvoor Yves Verschuere zich inzet. "Rekening houdend met de andere kandidaten, had ik deze overwinning echt niet verwacht", klinkt het bij de Deerlijkenaar.