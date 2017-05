Gravelines, een nucleaire reus vlakbij België

De 6 reactoren van het "Centre nucléaire de production d'électricité de Gravelines" vormen niet alleen de grootste kerncentrale van Frankrijk, maar van gans Europa. In heel de wereld is er maar een kerncentrale die groter is dievan Kashiwazaki-Kariwa in Japan, met 7 kernreactoren die een gezamenlijk vermogen hebben van 7900 MW. Gravelines heeft, met 6 reactoren, een totaal vermogen van 5460 MW.

...