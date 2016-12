De Sportplaneet schenkt 500 euro aan het project 'Mama na watoto' in Kenia

Tijdens het ontbijt werd ook het bedrag bekend gemaakt dat werd ingezameld op donderdag 22 december tijdens het oudercontact. De directie en de aanwezige leerkrachten van de school waren zeer gelukkig om te melden dat een bedrag van 500 euro kan overgemaakt worden voor het goede doel. Het bedrag komt strak terecht op de rekening van de organisatie 'Mama na watoto' in Kenia. Dit project dat werd opgestart door Ilse Driesse, afkomstig uit Veurne, en werkzaam als vroedvrouw en bezielster van het project dat instaat voor een correcte gezondheidszorg voor vrouwen en kinderen in Afrika (Kenia). De geschonken bedragen worden onder meer gebruikt voor het oprichten van mobiele ziekenhuizen. Het project werd opgericht in 2014.

(JT)