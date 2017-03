De politie van Brugge waarschuwt voor drijfzand op het strand van Zeebrugge.

Het gaat om vijf grote plekken tussen de surfclub en Blankenberge. Het drijfzand is het gevolg van het Stevin-project waar netbeheerder Elia al een tijdje mee bezig is. De werken op het Zeebrugse strand zijn nochtans al even afgelopen.