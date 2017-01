De KWB van Koolskamp organiseert 15de Leeuw van Vlaanderenwandeling

Luc Devriese is al vijftien jaar de man achter deze Koolskampse wandeling. Een wandeling die een mooie reputatie heeft, want twee jaar geleden mocht men hier ook de nationale wandeldag organiseren. Dit jaar wordt er gewandeld op zondag 15 januari 2017, in putje winter. Je kunt starten tussen 12 en 15 uur in feestzaal het Zonn...