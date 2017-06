"Dat de projectontwikkelaars mij maar snel uitkopen..."

Het Hazegras in Oostende is een kleurrijke en levendige wijk. De neonlichten van de enige echte rosse buurt in West-Vlaanderen verlichten mee de stijlvolle hoogbouw van projectontwikkelaars. Daartussen hier en daar nog vissershuizen en sociale woningen. De bewoners zien hun wijk evolueren. "De prostitutie dooft hier uit. Gelukkig maar."