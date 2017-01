Damme: "Leiding geven is goed voor je beroepsleven"

Haar professionele leven speelt zich af in wzc Mariawende, waar ze werkt als ergotherapeut en de vrijwilligerswerking en het woon- en leefteam coördineert. Het zorgen voor en begeleiden van mensen zit haar duidelijk in het bloed, want deze rode draad vinden we ook terug in haar engagement voor Chiro Laat Ma-Rollen. Waar ze vroeger zelf als chiromeisje in uniform op zaterdagnamiddag naar de Chiro trok, ondersteunt ze er nu als volwassen begeleider de leidingsploeg en doet dat na zeven jaar nog steeds enthousiast: "Ik werk met een 18-koppige leidingsploeg, waardoor ik me vooral kan richten op het geven van advies, bijsturen van onderlinge communicatie, geven van tips, berekenen van de maaltijden voor kampen, bezorgde ouders geruststellen, helpen met zakelijke overeenkomsten, inschatten wat haalbaar is of gewoon een helpende hand bieden waar nodig", begint Katelijne.

...