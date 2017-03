"Dagverzorgingscentrum kan wachtlijsten wat ontlasten"

Om de wachtlijsten van zorgcentra binnen de perken te houden is meer en meer thuiszorg aan de orde. Maar er bestaat ook iets daartussen: in Waregem is dat dagverzorgingscentrum De Meers, dat onlangs zijn 30ste verjaardag vierde. Christine Vanmeerhaeghe (61) uit Beveren-Leie is er al even lang thuis. "Het is een win-winsituatie. Ik krijg hier de nodige verzorging en leg contact met lotgenoten, terwijl mijn man op adem kan komen."