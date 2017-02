Cuvée Izegem levert 3.000 euro op voor het goede doel

In januari 2016 startte de verkoop van de allereerste Cuvée Izegem. Daarbij werd voor elke verkochte fles 1 euro aan het goede doel geschonken. In totaal werden er dus maar liefst 3.000 flessen verkocht. Het goede doel: Open Cirkel, een vereniging die opgericht is in 2015 door ouders uit Izegem met een kind met een autismespectrumstoornis. Enkele ouders zetten hun schouders onder het initiatief en organiseren nu activiteiten voor kinderen met autisme en een (rand)normale begaafdheid uit Izegem.

"Met de opbrengst van Cuvée Izegem zorgen wij onder meer voor een aangepaste vakantiejob voor jongeren met autisme," vertelt Ann Vlieghe, namens het bestuur van Open Cirkel. "Het project bestaat sinds drie jaar en gebeurt in samenwerking met de groendienst van Stad Izegem. Het is belangrijk dat jongeren met autisme een volwaardige vakantiejob kunnen uitoefenen, waardoor ze een positieve werkervaring en verantwoordelijkheidszin opdoen. Zo kunnen ze groeien in hun sociale vaardigheden en krijgen ze het gevoel er bij te horen."

De centen zullen ook gebruikt worden voor tal van evenementen. Jaarlijks organiseert Open Cirkel een ledenweekend, een zomerfeest in september en een lentereceptie in het voorjaar. De vereniging heeft ook behoefte aan nieuwe werkmaterialen, noodzakelijk voor de maandelijkse activiteiten met de leden.

(FJA)