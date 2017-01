Crisiscentrum in Jabbeke test het elektronisch sirenenet op donderdag 5 januari 2017

Er worden in totaal 10 sirenes getest die zich in Bredene, Oostende, Deerlijk, Menen, Ieper en Roeselare bevinden. Tijdens deze test geeft de sirene een luid alarmsignaal. Dit is een gemoduleerde huiltoon die na een korte periode herhaald wordt. Na dit signaal weerklinkt uit de luidsprekers van de sirene de gesproken boodschap "proefsignaal", voorafgegaan door een "ding dong" geluid. Alle provinciale en lokale overheden zijn reeds op de hoogte van deze test

Voor meer informatie kan men terecht op de website van het Crisiscentrum ( http://crisiscentrum.be/nl/inhoud/alarmering-van-de-bevolking ). De resultaten van de sirenetesten worden in de late namiddag ook op deze website gepubliceerd. Voor eventuele reacties en/of verdere vragen naar aanleiding van deze sireneproeven kan iedereen altijd terecht op het e-mail adres alerte@ibz.fgov.be . Bovendien staat vanaf 2 januari 2017 tot en met 6 januari 2017 van 9u tot 16u, het gratis telefoonnummer 0800 94 113 ter beschikking van de bevolking voor bijkomende inlichtingen.

(red)