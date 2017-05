Collega's en vrienden zetten 550 bakken bier en cola voor gevel van gehuwd koppel

Jan (26) en Lynn (25) traden zaterdag in het huwelijksbootje en daar wilden de collega's en vrienden van het koppel een onvergetelijke dag van maken. Al van 's morgens vroeg waren zij in de weer om het huis van het koppel in de Boterstraat in Roeselare te 'versieren'. Zo werden maar liefst 550 bakken bier en cola voor de gevel geplaatst en alle lege flesjes werden in de tuin gedropt. Het statiegeld van de lege flessen geldt als huwelijkscadeau van de vriendengroep. Voorts werd in de voortuin ook nog een kippenhok aangelegd én een autowrak op de oprit geplaatst.