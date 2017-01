Collega's en tal van prominenten aanwezig op plechtige uitvaart van verongelukte visser uit Oostende

In de Sint-Antoniuskerk op de Vuurtorenwijk in Oostende werd donderdag afscheid genomen van Eric Maeckelbergh (39). Eric kwam om het leven toen het vissersschip de Assanat Z582 in de nacht van 27 op 28 december kapseisde voor de kust van Engeland.