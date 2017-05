Christophe Herreman verloor bijna zijn oog door een parasiet

"Het belangrijkste is nu dat we je oog redden." Deze zin zindert nog altijd na in het hoofd van Christophe Herreman. Wat midden maart begon als een banale oogontsteking, heeft de Kortrijkzaan bijna zijn rechteroog gekost. "Als je lenzen draagt, moet je absoluut vermijden dat die in contact komen met water. De gevolgen kunnen nefast zijn. Het spijtige is dat amper iemand dit weet."