Chris Dusauchoit out zich op Twitter als slachtoffer van seksueel misbruik

"Ik ben slachtoffer van seksueel misbruik. Ik heb récht van spreken. There, ik gooi het in de groep." Tot die opvallende bekentenis ging Bruggeling Chris Dusauchoit woensdagavond over op Twitter in een verhitte discussie met de advocaat van ex-bisschop Roger Vangheluwe.