Chiroleiding uit de Filipijnen te gast in Deerlijk

Maandagavond proefden vijf jonge Filipino's van de frietjes en stoverij ten huize Wouter Vercruysse en Sara Labeeuw in de Olmenlaan in Deerlijk. Zij vertelden over hun lange reis op weg naar Krinkel, een vijfjaarlijks nationaal Chirokamp dat in Merksplas plaatsvindt.