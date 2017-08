Chiro Abele viert vijftigjarig bestaan

Alles begon bij de Kroonwacht voor de Abeelse meisjes in de jaren 60. Op zondagmiddag kwamen de meisjes in witte bloes en blauwe rok samen om de middag door te brengen. Hoewel dit toen nog onder het toeziend oog was van de nonnetjes, was dit voor hen de ideale manier om hun tijd actief, creatief en speels door te brengen. In 1965 gingen ze voor vijf dagen op kamp naar Loker, in 1966 werd er al een Chiro-uniform gedragen. In februari 1967 wilden ook de jongens samen iets starten: ze trokken de eerste Chiro-activiteiten voor jongens op gang met wat steun van Jongenschiro Poperinge. In de zomer van 1967 trokken de jongens en meisjes nog apart op kamp, maar vanaf 1968 was het kamp ook gemengd.

Naast de traditionele activiteit voor jongens en meisjes van 6 tot 17 jaar en het jaarlijkse tiendaags zomerkamp in juli, zijn er in de loop van de jaren ook heel wat andere activiteiten bij gekomen: paaskampen, afdelingsweekends, fuiven, wafel - en pannenkoekenbakken, Chiroticafuiven, Beursfuiven, ouderavonden Sinksenkermissen, Blauwerstochten, ... Allen hebben ze hetzelfde doel: mensen samenbrengen en middelen verzamelen om de werking van Chiro Abele mogelijk te maken. Dit gouden jubileum toont dat in groep samenwerken de krachtigste methode is om te werk te gaan. Daarom willen ze tijdens dit feestweekend ook graag met iedereen samen vieren die op één of ander manier 50 jaar Chiro Abele heeft mogelijk gemaakt. Ze willen mensen terug samenbrengen, herinneringen en anekdotes terug tot leven brengen! Daarom nodigen ze iedereen graag uit op 1, 2 en 3 september in de feesttent langs de Abeelseweg.

(JT - Foto JT)