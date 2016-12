Child Focus zoekt jonge moeder en haar kind uit De Panne

Niky Soete en haar kindje Meryem zijn sinds vrijdag 30 december niet meer gezien. Ze verbleven in De Panne. Child Focus vraagt getuigen om zich te melden, of dat de vrouw contact opneemt. Niky heeft een tengere lichaamsbouw en halflang bruin haar. Ze heeft meerdere kleine moedervlekken in haar gezicht. Ze is 1,70 meter groot.

Omdat het een jonge, kwetsbare vrouw met een baby is en gezien de moeilijke weersomstandigheden, betreft het een onrustwekkende verdwijning, zegt Dirk Depover, de woordvoerder van Child Focus. Wie informatie heeft rond deze verdwijning kan telefonisch contact opnemen met Child Focus op 116 000, of bij de politie op het nummer 0800/30.300.

(Belga - foto Child Focus)