CGSO in Brugge wil met project seksualiteit meer bespreekbaar maken bij jongeren

In het kader van het project impulsfonds 'Iedereen VAK-Expert' stak het Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding (CGSO), gelegen aan de Koningin Elisabethlaan 92 in Brugge, met de steun van de provincie West-Vlaanderen een gebruiksvriendelijke catalogus in elkaar met leermiddelen en methodieken over relaties, seksualiteit, intimiteit en weerbaarheid.