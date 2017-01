Centrum van Waregem zat halfuur zonder stroom

Het ging om het Gemeenteplein, de Henri Lebbestraat, Keukeldam, Markt, Meersstraat, Molenstraat, Oscar Verschuerestraat, Het Pand, Processiestraat, Stormestraat en Verhelststraat. Het elektriciteitsprobleem raakte rond 10.45 uur opgelost. Het ijs van de schaatspiste op de Markt is nooit in gevaar gekomen.

Volgens distributienetbeheerder Eandis vormde een spontane kortsluiting op een ondergrondse kabel de oorzaak van de storing.

(TVW)

