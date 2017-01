Cel Vermiste Personen roept op om beter voor elkaar te zorgen na dood Hendrik Van Dale

"Deze zaak bewijst nogmaals dat alcohol en de aanwezigheid van water een gevaarlijke combinatie is", vertelt Alain Remue van de cel Vermiste Personen.

Het verhaal dat Hendrik Van Dale (21) uit Knokke zaterdagochtend in het ijskoude water langs de Kruisvest belandde na een nachtje stappen krijgt zo bevestiging. De twintiger vertrok zaterdagochtend samen met een vriend omstreeks 5 uur van een privé-feestje op het Sasplein. Sindsdien ontbrak van Hendrik elk spoor. De politie zocht zondag en maandag op en rond een woonboot langs de Kruisvest waar de vriend van Hendrik wakker werd met een totale black-out. Omdat zijn vriend daar wakker werd, ging men ervan uit dat ook Hendrik - tevergeefs- had geprobeerd op de boot te klimmen. Zondag al duidde de politie enkele aandachtspunten aan op het water met een boei. Toen moesten ze stoppen met zoeken door de invallende duisternis. "Uit nazicht van de beelden van de sonarboot merkten we dat het op één bepaalde plaats nodig was om nogmaals uitgebreid te zoeken. Een duikploeg ging maandagochtend op onderzoek en trof op de bodem het lichaam van de vermiste jongeman aan", vertelt Alain Remue van de cel Vermiste Personen. De brandweer kwam ter plaatse om een tent te plaatsen, waar het lichaam een eerste keer werd onderzocht. "Uitwendig zijn er op het eerste zicht geen sporen van geweld. Een autopsie zal verder uitsluitsel moeten brengen", klinkt het bij het parket van Brugge.

Het is ondertussen al de vijfde drenkeling in enkele jaren tijd die om het leven komt in de Brugse Ringvaart. "Alles wijst op een spijtig ongeval. Er is nog maar eens gebleken dat alcoholgebruik en de aanwezigheid van water niet de beste combinatie is. Dat is niet enkel in Brugge zo", vervolgt Alain Remue. "Jammer genoeg is het hier opnieuw het leven van een jonge man die stopt in dit soort ellendige omstandigheden." De Cel Vermiste Personen roept jonge feestvierders daarom nogmaals op om zorg te dragen voor elkaar. Vooral het principe 'samen uit, samen thuis' moet daarbij in acht genomen worden. "Let op elkaar. Bel desnoods hulp of een taxi. Dit geval is een specifiek voorbeeld van wat je als ouder niet wil horen", aldus Remue. Verder onderzoek moet nu uitsluitsel brengen over de exacte omstandigheden waarin Hendrik stierf. Ook hoe hij juist in het water viel, is nog onduidelijk.

Hendrik Van Dale stond bekend als een jongeman die, net als veel van zijn leeftijdsgenoten, graag de bloemetjes buiten zette. Ook vrijdagavond vloeide er heel wat alcohol en was er mogelijk ook sprake van verdovende middelen. Toch deed Van Dale er alles aan om zijn leven in handen te nemen en een toekomst uit te bouwen. Zo was hij geruime tijd aan de slag als stadsgids in Brugge en sinds kort ook in Antwerpen. Bij zijn klanten stond hij bekend als een joviale, vriendelijke gids die steeds bereid was om vragen te beantwoorden. De familie van Hendrik blijft aangeslagen achter.

(MM)