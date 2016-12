Casinoproject Middelkerke alsnog toegewezen aan groep rond Willemen en Napoleon Games

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft donderdagavond 29 december de ontwikkeling en de uitbating van het nieuwe casino toegewezen aan de groep Testerep - ECK. Dat hadden ze in juli al eens gedaan, maar dat project was toen geschorst na een klacht bij de Raad van State.

De opdracht omvat de bouw, de ontwikkeling en de uitbating van een nieuw casino en de uitbating van een tijdelijke speelzaal in afwachting van de ingebruikname van het nieuwe gebouw. "Het ontwerp van die bieder voor het nieuwe casino scoort kwalitatief sterk en sluit nauw aan bij de identiteit van de gemeente", zegt burgemeester Janna Rommel-Opstaele.

Daarmee kiest Middelkerke voor dezelfde groep die eerder dit jaar het project al toegewezen kreeg. Versluys-Golden Palace grijpt dus opnieuw naast de toewijzing, net zoals Infinity Gaming-3D Domestic Projects.

Na de procedureslag het afgelopen half jaar lijkt Middelkerke lessen te hebben getrokken. "De drie offertes werden door de gemeente beoordeeld, daarin bijgestaan door juridische, technische en fiscale experten. Bij de beslissing is het college niet over één nacht ijs gegaan. Die drie ingediende offertes bieden elk een waardevol project aan en onderscheiden zich telkens met aparte accenten en een eigen uitstraling. Het architectenconsortium dat de gemeente voor de technische beoordeling van de offertes adviseerde, gaf het ontwerp van Testerep-ECK evenwel de beste beoordeling", zegt de badstad.

"Het college komt dus tot dezelfde conclusie als bij de toewijzing van het project in juli 2016. Het voorgestelde casinogebouw komt in grote mate overeen met het initiële project dat deze zomer bekendraakte", zegt Middelkerke. Volgens de kustgemeente waren de twee andere offerties ook niet ontvankelijk. Bij Infinity Gaming-3D Domestic Projects ontbrak een concrete timing, bij Versluys-Golden Palace mankeerde een geldige ondertekening.

Uit de nota van het stadsbestuur:

Er stelden zich problemen m.b.t. de ontvankelijkheid van twee projecten. Na verder onderzoek kwamen we tot de conclusie dat de ingediende offertes van zowel Infinity Gaming - 3D Domestic Projects alsook Versluys - Golden Palace niet ontvankelijk zijn. Één van de ontvankelijkheidscriteria opgenomen in het bestek was het voorleggen van minstens 3 nieuwbouwprojecten met een vergelijkbare structuur. Beide groepen konden in hun offertes onvoldoende geldige referenties voorleggen. Enkele van de referentiegebouwen hadden niets met vrijetijdsbesteding te maken of voldeden niet aan financiële voorwaarden. Daardoor voldeden zijn niet aan de selectiecriteria betreffende de technische bekwaamheid.

De offertes van beide bieders zijn ook door substantiële onregelmatigheden aangetast. Zo was er in de offerte van "Infinity Gaming - 3D Domestic Projects" geen enkele concrete planning opgenomen voor de realisatie van het project. Het is dus voor het College onmogelijk om na te gaan binnen welke termijn het casinoproject gerealiseerd zou worden. Verder werd de offerte van inschrijver "Versluys-Golden Palace" niet op een geldige wijze ondertekend. Niet alle oprichters van de Golden Palace Group die tot op heden een vennootschap in oprichting is, hebben zich verbonden om aan de realisatie van de offerte deel te nemen.

De offertes van "Infinity Gaming - 3D Domestic Projects" en "Versluys - Golden Palace" zijn bijgevolg nietig en mogen niet in aanmerking worden genomen voor de toekenning van het casinoproject. De offerte van Testerep - ECK (Willemen - Napoleon Games) is wel volledig in regel met de voorwaarden van het bestek.