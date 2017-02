Carnaval lokt heel wat kijklustigen in Oostduinkerke

Vierendertig roepen, waaronder vijf muziekkorpsen, prinsenwagens en de lokale verenigingen sierden de stoet. Thema's waren onder meer Studio 100, de Jutter Trolls, Viva Mexico, Sing, Ghostbusters, De Chouffekabouters in Blekkerland, Kapitein en matrozen van de zee, de Smurfen, De Dulle Teven, Us nieuw STAM-Café en De Bucks, die dit jaar hun beklag deden over de verkoop van Oostduinkerke-dorp aan het bad met 'Notaris VDB verkoopt Oostduinkerke-dorp'.

Voor de voorstelling van de verschillende groepen was opnieuw Maurice Legein present. Er was opnieuw ambiance en Carnaval is in Oostduinkerke duidelijk verre van dood.

Maandag om 19 uur, in café Leopold, weten we wie de publieksprijs binnen haalde.

(EDK)