Carlos Vleirick wordt bekroond door Orde van de Ezel

Maandagavond is Carlos Vleirick (72) tijdens een academische zitting die plaatsvond in het Kuurnse gemeentehuis bekroond door de Orde van de Ezel met de erkentelijkheidstrofee. Deze trofee die hem onder de vorm van het kunstwerk 'De Helpende Hand' werd overhandigd, krijgt Carlos voor zijn reeds jarenlange hulp bij tal van evenementen die door diverse Kuurnse verenigingen worden georganiseerd en waar hij steeds paraat staat bij de organisatie ervan. De erkentelijkheidstrofee wordt jaarlijks op verkoren maandag toegekend door de Orde van de Ezel aan een Kuurnenaar die zich op uitzonderlijke wijze heeft laten opmerken omwille van zijn of haar algemene en onbaatzuchtige inzet voor het welzijn van zijn medemens.

(NSK)