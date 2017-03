BV's stylen de dames tijdens Femme Totale in Roeselare

Wie vanmiddag tussen 14 en 18 uur een bezoekje bracht aan een van de vele winkels in het centrum van Roeselare werd mogelijk geholpen door Joke Van de Velde, Veronique De Kock of Olga Zelenko. Zij gaven stylingadvies in kader van Femme Totale.