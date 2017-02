Buurt protesteert tegen bouwplannen stad Brugge in Sint-Kruis

Op de locatie zouden verschillende voetbalvelden en een ruime parking komen. Over een afstand van honderden meter ver zijn protestborden en -vlaggen geplaatst. "We wonen al langs een drukke baan. De plannen van de stad zijn er echt te veel aan", zegt Antoon Cools (69).

Het grote stuk grond langs de Moerkerksesteenweg ter hoogte van de Aardenburgsesteenweg diende tot voor kort als landbouwgrond voor een plaatselijke boer. Sinds jaar en dag teelde de landbouwer er grote hoeveelheden maïs. De komende maanden zal er van maïs hoogstwaarschijnlijk geen sprake zijn. De stad Brugge kocht de velden op en heeft concrete plannen voor de aanleg ervan. "Ze willen hier een grote parking en voetbalvelden aanleggen", foetert buurtbewoner Antoon Cools (69). De kranige zestiger woont al meer dan veertig jaar recht tegenover de lap grond en ziet de bouwplannen met lede ogen aan. "Het is hier al zo druk. Met verschillende voetbalvelden en een parking zal de drukte alleen maar toenemen. Om dan nog maar te zwijgen van de feestjes die achteraf in de kantine zouden gegeven worden."

Protest

Antoon blijft niet bij de pakken zitten en mobiliseerde al verschillende buurtbewoners om samen in actie te schieten. Naast een petitie werden over een afstand van enkele honderden meter protestborden en -vlaggen geplaatst. "We doen er alles aan om onze stem te laten horen", verklaart Cools de opvallende actie. Op de borden nemen de initiatiefnemers de verschillende politieke partijen op de korrel én vragen ze alles bij het oude te laten. 'Neen tegen RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan, red.) Aardenburgse weg. Stop de aanslag op onze natuur!', staat op de borden te lezen. "Er is al zo weinig groen in de wereld. We willen dit stukje landelijk schoon écht niet kwijt", gaat Antoon verder. De bewoners hebben ondertussen al verschillende vergaderingen met de stad achter de rug, maar hebben weinig vertrouwen op een goede afloop. "De compromis is al getekend. Kort gezegd kan je stellen dat alles klaar is om de bouw te starten. Sommige mensen leggen er zich bij neer en stellen dat we toch niks kunnen beginnen tegen de stad. Maar we moeten van ons laten horen! Als we niks doen, zullen de plannen zeker doorgaan", maakt Antoon Cools zich druk.

Jong Male

Bij de stad Brugge zijn ze op de hoogte van de tegenkanting van de plaatselijke bewoners. Toch benadrukken ze dat de plannen zeker nog niet definitief zijn. Veel zal afhangen van wat er gebeurt met de terreinen van de plaatselijke voetbalclub Jong Male VV. De buurtbewoners zaten vorige vrijdag samen met schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) en schepen van Groen Philip Pierins (sp.a). "We begrijpen de zorgen van de buurt maar al te goed", zegt Demon. "Er zijn inderdaad plannen getekend in het ruimtelijk uitvoeringsplan Aardenburgsesteenweg om extra voetbalvelden te voorzien op deze locatie. Het is duidelijk dat de buurt daar niet achter staat. Er is evenwel nog niks beslist. Zowel collega Pierins als ikzelf zijn geen voorstander om hier velden aan te leggen. Voor voetbalclub Jong Male, dat al lang vraagt naar meer bespeelbare terreinen, kunnen we een kunstgrasveld overwegen op hun huidige locatie. Daarvoor moeten we wel subsidies krijgen. Ik denk dat dit een aanvaardbaar compromis zou zijn. In dat geval hoeven we die terreinen in Sint-Kruis niet aan te snijden", besluit Franky Demon.

(MM)