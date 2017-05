Burger mag meedenken over toekomst Baertshof in Izegem

De site Baertshof omvat de gebouwen van de voormalige Drukkerij Strobbe en is in totaal 1,8 hectare groot. Het terrein ligt pal naast de Grote Markt van Izegem en net daarom wil de stad de plek zo waardevol mogelijk invullen.

"In ons plan Visie 2030 werd de site Baertshof naar voor geschoven als een van de tien deelprojecten", legt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Maertens (N-VA) uit. "Het is onze bedoeling om er binnen enkele jaren de kunstacademie Art'Iz, de stedelijke bibliotheek en het stadsarchief in onder te brengen, gecombineerd met wonen en vooral veel groen." Ook een ondergrondse parking behoort tot de mogelijkheden.

De stad heeft via een wedstrijdformule het architectenbureau Achtergael uit Gent aangeduid om voor de zone een gedetailleerd masterplan uit te werken. "De eerste ontwerpen leggen we vanavond aan de bewoners voor tijdens een inspraak- en werkoverleg. De bedoeling is dat de ontwerpers hun eerste ideeën toelichten, een paar opties voorleggen en dat aanwezigen daarna aan de slag kunnen gaan om hun inbreng voor dit plan mee te geven aan onze ontwerpers. Nadien gaan we met de bevindingen aan de slag."

Op 7 juli moet een definitief ontwerp op tafel liggen en tegen de zomer van 2018 kan het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op tafel liggen. "De werken zullen gefaseerd gebeuren en een specifieke timing hebben we uiteraard nog niet. Maar ons doel is om Baertshof tegen begin de jaren 2020 volledig getransformeerd te hebben."

Alle Izegemnaren zijn vanavond om 18.30 uur welkom in zaal Meilief van het stadhuis om mee te denken over het Baertshof.