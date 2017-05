Burgemeester Kurt Windels met kippenvel over de eindmeet van Kom op tegen Kanker in Ingelmunster

"Burgemeester, ik neem je bij je woord. Je zegt dat als je in Ingelmunster iets organiseert, het nooit regent", zei Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker, enkele weken geleden tijdens de persconferentie van dit evenement in Ingelmunster. En burgemeester Kurt Windels had opnieuw gelijk, want de zon was van de partij.