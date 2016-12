'Bunkerman' uit Sint-Kruis krijgt twaalf maanden effectief voor geweld tegen politie

Op 13 september 2016 werd de lokale politie van Brugge verwittigd door een medewerker van inloophuis 't Sas, een plaats waar kansarmen onder andere toegang hebben tot internet. Kris P. zat immers op IS-websites te zoeken naar filmpjes van onthoofdingen. Toen de politie ter plaatse kwam, keerde 'bunkerman' zich tegen de agenten. Drie agenten raakten gewond, twee van hen waren zelfs enkele dagen arbeidsongeschikt. P. had op dat moment ook een mes van 19 centimeter op zak, maar dat gebruikte hij niet tegen de politie.

Kris P. dankt zijn bijnaam aan een opmerkelijke stunt in april 2016 in Sint-Kruis bij Brugge. Daar was de dakloze schrijnwerker een oude oorlogsbunker helemaal aan het ombouwen tot een woning van twee verdiepingen. De vrederechter oordeelde toen dat hij zijn bunker onmiddellijk moest verlaten.

4.000 euro schadevergoeding

De beklaagde liet verstek gaan voor zijn proces over het geweld tegen de politie. Hij werd hiervoor veroordeeld tot 12 maanden effectieve celstraf en een geldboete van 300 euro met uitstel. Aan de burgerlijke partijen moet hij bijna 4.000 euro schadevergoeding betalen.

(Belga - Foto a-PDV)