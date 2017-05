Bunker in Zwankendamme wordt omgevormd tot sociaal project

De kogel is eindelijk door de kerk voor de Zwankendamse jongeren die vorig jaar ophef veroorzaakten door een ondergrondse bunker te bouwen en daarvan hun clubhuis te maken. Toen hun onderaardse constructie ontdekt werd, wou aanvankelijk niemand toegeven wie ervoor verantwoordelijk was uit schrik voor de gevolgen, want die waren niet min. Het afbreken van het bouwwerk zou 8.000 euro kosten en daarvoor zouden de initiatiefnemers moeten opdraaien. Toen bekend raakte dat een aantal lokale jongeren ervoor verantwoordelijk waren omdat ze maar geen eigen plekje kregen om hun eigen ding te doen, gingen politie, politiek en de jongeren vervolgens in dialoog.

12.000 euro budget

"Eerst was er sprake dat ons een schadevergoeding of een taakstraf te wachten stond, maar burgemeester Renaat Landuyt spoorde ons gelukkig aan om met een positief alternatief te komen", zegt woordvoerster van de groep Sandy Bogaerts. "Net op dat moment deed de Stichting P&V, een organisatie die opkomt tegen de sociale uitsluiting van jongeren, een projectoproep onder de noemer My Future, Our Society." De jongeren dienden een dossier in, worstelden zich door een uitgebreide selectieprocedure met het voorstel om een pop-up langs de vaart te bouwen en werden uiteindelijk als één van de acht winnaars verkozen die 12.000 euro budget krijgen. De groep begint straks dus opnieuw te bouwen en tegen 30 juni moet de halfoverdekte houten pop-up er staan, tot het einde van de zomer.

Plaatsgebrek in Brugge-Noord

Maar wie denkt dat de jongeren er de hele zomer enkel pinten gaan drinken, komt bedrogen uit. "Met ons initiatief willen we het probleem van het gebrek aan plaats voor jongeren in Brugge-Noord op de agenda van de politiek plaatsen", zegt Arno Dekeirsschieter. "Het gaat dus om meer dan een tijdelijke ontmoetingsplaats bouwen. Iedereen is welkom om iets te organiseren en daarom wordt een agenda aangemaakt op de Facebookpagina. Vervolgens willen we alle jongeren die passeren aan een bevraging onderwerpen over waar het hen hier aan mankeert en hen betrekken bij brainstormsessies. Op het einde van de zomer formuleren we dan op basis van de verkregen info een lijst met concrete vragen of aanbevelingen naar de lokale overheid. Zo willen we jongeren betrekken bij het beleid en proberen we het besluitvormingsproces te beïnvloeden. Maar eerst willen we de bittere nasmaak van vorig jaar straks even doorspoelen met een frisse pint in de pop-up."

(DDM)