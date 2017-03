Brugse rechter belooft milde straf als dronken chauffeur fonds voor verkeersslachtoffers steunt

"Als u dan toch zoveel spijt hebt, kunt u die concretiseren", zei politierechter Peter Vandamme. "Als u een aanzienlijke gift doet aan dat fonds, zal ik daar rekening mee houden in uw bestraffing. Op die manier zou u uw woorden van spijt in daden omzetten." Lees: als u het fonds financieel steunt, dan krijgt u een mildere straf.

Het opvallende voorstel kwam er nadat C.D. zelf de spreekwoordelijke voorzet gaf. Hij moest zich gistermorgen verantwoorden omdat hij in augustus in Varsenare tegen de lamp liep bij een politiecontrole. Hij probeerde nog om te keren, maar de agenten hielden hem tegen en lieten hem blazen. Het resultaat: 1,54 promille, ofwel een achttal pintjes.

"Eerste en laatste keer"

"De eerste keer dat het mij overkwam en zeker ook de laatste keer", drukte C.D. zijn spijt uit. "Ik ben hier enorm beschaamd over. Ik besef maar al te goed dat ik veel geluk gehad heb dat er geen ongeval gebeurd is. Ik heb mijn lesje absoluut geleerd en zou er eigenlijk graag voor zorgen dat nog mensen op die manier wakker geschud worden. Ik heb dan ook veel respect voor organisaties die werken rond preventie en alcohol in het verkeer. Vandaar mijn vraag: kan ik die niet steunen in plaats van een boete te betalen? Die verdwijnt toch maar in de pot."

Politierechter: "In mijn ogen bewijs ik de maatschappij op deze manier ook een dienst"

Omdat de spijt van de veertiger oprecht klonk, had de politierechter wel oren naar zijn voorstel. Meer nog: hij gaf hem enkele weken de tijd om zijn woorden in daden om te zetten. "We gaan de zaak op 4 april hernemen", klonk het. "U kan bij ons de gegevens van het Fonds Emilie Leus opvragen. Dat is een fonds dat opgericht werd na een ongeval waarbij een 18-jarige meisje omkwam. Die aanrijder had ook gedronken en het fonds doet aan sensibilisering."

"Uitzondering op de regel"

Een opmerkelijke wending. Maar wel eentje die de uitzondering op de regel zal blijven, zo benadrukte de rechter. "Het is niet de bedoeling om elke week of elke maand zoiets te doen", zei hij. "Boetes zijn uiteraard voor de staatskas bedoeld. Maar omdat uw spijt echt oprecht lijkt en u nog een blanco strafregister hebt, kan ik me wel vinden in uw voorstel."

De politierechter probeerde de tegenstanders van zijn aanpak tijdens de zitting al voor te zijn. "Mensen die het hier over klassenjustitie hebben, zijn verkeerd. U koopt uw straf niet af, hé. Er zijn nog altijd wettelijke minima waaraan ik mij moet houden (een boete van 1.200 euro en een rijverbod van acht dagen, nvdr.). In mijn ogen bewijs ik de maatschappij op deze manier ook een dienst. Maar pas op, we kunnen nog niet op de feiten vooruit lopen. Ik wacht eerst af wat u precies zal doen, vooraleer ik mijn vonnis uitspreek."

"Geen straf afkopen"

C.D. zelf is alvast vastbesloten om zich in te zetten voor het fonds. En ook hij heeft niet het gevoel dat hij zijn straf kan afkopen."Ik ben zelfs niet te beroerd om mijn handen uit de mouwen te steken. Op die manier kan ik mezelf misschien een werkstraf opleggen. Maar als die mensen meer gebaat zijn met een financiële steun, dan ben ik daar ook toe bereid. Het lijkt mij alleszins positiever dan een boete betalen. Ik zal eerst eens opzoeken wat ze precies doen."

Ook voor de advocaat van C.D. kwam het als een verrassing. "Dit is de eerste keer dat ik dit meemaak", zegt meester Jean-Baptiste Petitat, die toch al enkele jaren op de teller heeft staan. "Maar het is wel een moedige en interessante beslissing."

