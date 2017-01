Brugse politie betrapt steeds meer wildplassers

In 2016 stelde de lokale politie in Brugge 355 inbraken in gebouwen vast. "Een daling met 28% in vergelijking met 2015. En toen al kenden we een vermindering met 38%", zegt Dirk Van Nuffel.

Preventietips

"De inbraakpreventietips hebben succes. Steeds meer burgers weten hoe zij hun woning met enkele eenvoudige maatregelen beter kunnen beveiligen en doen dit ook. Omdat een aantal scholen, jeugdhuizen en sportlokalen vorig jaar de target waren van inbrekers, zullen wij de komende maanden focussen op die verenigingen en hen ook preventieve tips geven", aldus de korpschef van de lokale politie.

Burgemeester Renaat Landuyt hoopt tegen deze zomer 18 slimme ANPR camera's langs de Brugse invalswegen te kunnen plaatsen. "Normaal gezien moet die bestelling op 10 februari toegewezen worden."

De uitgaansoverlast blijft een bron van ergernis. Het aantal vechtpartijen in uitgaansbuurten (296), wildplassen (307), druggebruik tijdens het uitgaan (200) en openbare dronkenschap (407) vermeerderden in vergelijking met 2015. "Omdat er meer gepatrouilleerd wordt, kunnen we meer belhamels betrappen", legt Dirk Van Nuffel uit. Hij wil blijven inzetten op weekendpatrouilles.

Computer crime unit

De burgemeester noemt Brugge een veilige stad : "Uit onze statistieken komt duidelijk tot uiting dat de politie zich vooral moet bezighouden met uitgaansoverlast. Het is een luxe als je je vooral moet bezighouden met wildplassers. Die vaststellingen zijn nagenoeg verdubbeld, mede door de bewakingscamera's. We willen de urinestank weg uit de binnenstad."

Tot slot meldt Dirk Van Nuffel ons dat er binnen de lokale politie een computer crime unit opgericht is, met rechercheurs die een doorgedreven ICT-opleiding gevolgd hebben.