Brugse IJsberen en Langerei Zwemmers openen zwemseizoen in Damse Vaart

Het stadsbestuur van Brugge kwam met Waterwegen en Zeekanaal tot een overeenkomst om tijdens de zomer zwemmers in groep toe te laten die zelf instaan voor de nodige veiligheid. Ze mogen enkel het water in en uit ter hoogte van de Gemeneweidestraat in Koolkerke.

Maandagavond mochten de Langerei Zwemmers en de Brugse IJsberen de eerste duik doen van dit seizoen. Beide clubs zijn gestart met het open water zwemmen aan de Langerei, maar de waterkwaliteit zorgde er voor dat er moest gezocht worden naar een andere plaats om te zwemmen. Aanvankelijk was ook Waterwegen en Zeekanaal geen voorstander, maar de Brugse burgemester Renaat Landuyt en voormalig schepen voor sport Annick Lambrecht drongen aan voor een oplossing. Vorig jaar werd het voor het eerst toegelaten in de Damse Vaart.

(SR/foto PROOT)