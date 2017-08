Brugse handelaars blikken tevreden terug op soldenperiode

De zomersolden zitten er officieel op, traditioneel het moment voor veel van de Brugse handelaars om de balans op te maken. En die was, althans volgens de cijfers van Unizo, in Brugge beter dan vorig jaar. "Op de eerste dag van de solden werd maar liefst vijftien procent meer verkocht dan bij de start van de solden vorig jaar", zegt provinciaal directeur van Unizo West-Vlaanderen, Frederik Serruys. "Een straf cijfer gezien De Lijn toen aan het staken ging en het openbaar vervoer niet beschikbaar was zoals normaal gepland. Dat heeft voor een stad als Brugge ongetwijfeld zijn impact gehad en mogelijks was dat cijfer onder normale omstandigheden nog iets hoger geweest."

Minder stock

De goede start zette zich in het verdere verloop van de solden iets minder door, waardoor Brugge slechts licht positief afsloot ten opzichte van vorig jaar. Brugge doet het daar in tegenstelling tot de rest van het land trouwens net iets beter, want gemiddeld werd twee procent minder verkocht. "Een verklaring daarvoor is dat bezoekers aan in het Brugse centrum opnieuw meer blijken te besteden", zegt Serruys. "Ook gaven heel wat winkeliers aan er een goede verkoop tijdens het seizoen te hebben opzitten, waardoor wat minder stock in de winkels aanwezig was tijdens de solden. Dat kan een verklaring zijn voor de afzwakking richting het einde van de koopjesperiode."

Positieve balans

Eenzelfde verhaal horen we bij Patrick Quicke, zaakvoerder van schoenenzaak Quicke in de Zuidzandstraat. "Het valt niet te ontkennen dat er vergeleken met vorig jaar meer volk is in de Brugse binnenstad", zegt hij. "We mochten dan ook niet klagen over onze omzet, al blijf ik hameren op een betere toegankelijkheid." Ook positieve geluiden bij Patrick Pringier, zaakvoerder van kleding De Kat in de Wollestraat. "We zijn zeker niet mistevreden over onze julimaand", zegt hij. "We hadden warme dagen, minder warme dagen en we hadden regen, dus we hebben eigenlijk van alles wat kunnen verkopen. Dat gecombineerd met de vaststelling dat toeristen opnieuw hun weg naar de Breydelstad vinden, zorgde voor een positieve balans."

(DDM)