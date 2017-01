Brugse 'bosman' terug achter de tralies

Drie jaar woonde Geert Vanoverbeke in een bos in de Brugse rand. Hij was een voortvluchtige wietverkoper met een heilige schrik om terug naar de gevangenis te gaan. Dus timmerde hij aan zijn schuilplaats en kookte zijn potje, tot hij toevallig werd gepakt en weer werd vastgezet. Voor het eerst doet hij zijn verhaal. "De gevangenis was de hel, in de natuur vond ik échte vrijheid."