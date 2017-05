Brugse blogster laat parkeervak voor personen met handicap in ere herstellen

"De reden dat ik het voorval aankaartte was puur principieel. Het gaf me even het gevoel: zijn het nu wéér de mindervaliden die moeten wijken? Op een ludieke manier is het probleem nu opgelost. Dat pleit ook voor hen."

Benedikte Van Eeghem (38) uit Brugge heeft via een blog de problemen op de parking van Carrefour Scheepsdale aangekaart. Na renovatiewerken stonden de karretjes geplaatst op een parkeerplaats voor mindervaliden. "We hebben de situatie ondertussen veranderd. Al was het sowieso maar een tijdelijke maatregel", klinkt het bij Carrefour.

De Brugse Benedikte Van Eeghem (38) is al jarenlang vaste klant bij Carrefour Scheepsdale. Enkele weken geleden was haar verbazing groot toen ze na werken op de parking opmerkte dat één van de drie mindervalidenplaatsen was ingenomen door de winkelkarretjes. "Zijn het nu weer mindervaliden die moeten wijken, dacht ik. In mijn blog haalde ik het probleem aan. Met een knipoog weliswaar", zegt Benedikte, die zelf een kleine beperking heeft. De opvallendste passage in haar blog luidde als volgt: "De aannemer zal het begrip 'karretjes' - het woord dat wij in Vlaanderen ook wel gebruiken om 'rolstoelen' te benoemen - vast iets te ruim geïnterpreteerd hebben. Zodoende verving hij het vak voor mensen die IN een karretje zitten, door een vak voor wie MET een karretje gaat winkelen."

Al benadrukt Benedikte dat ze de situatie niet aankaartte omdat ze zelf een kleine beperking heeft. "Maar wel omdat het uitzicht met het vernieuwde vak redelijk absurd was", zegt ze. "En omdat dat eigenlijk niet strookt met het toegankelijkheidsbeleid van Carrefour." Veel hoop op respons had Benedikte niet. Toch werd ze vorige week - nadat haar pleidooi werd opgepikt door Radio1 - door Carrefour op de hoogte gebracht dat de situatie opnieuw was aangepast. Al benadrukken ze bij de winkelketen dat het sowieso om een tijdelijke maatregel ging. "Alles bij elkaar ben ik tevreden dat we alles op een ludieke manier hebben kunnen oplossen. En ik blijf in ieder geval een trouwe klant", besluit de vrouw.

(MM)