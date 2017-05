Brugs straatnaambord nu wél correct gespeld

Een kleine twee maanden geleden meldden we u dat Bruggeling Boudewijn had vastgesteld dat het straatnaambord van het plantsoen aan de Magdalenazaal in Sint-Andries in Brugge - een verwijzing naar het voormalige stadion van Cercle Brugge - niet minder dan drie fouten bevatte.