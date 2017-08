Brugs duo maakt combinatie van wijkfeest, kinderhappening en (foodtruck) festival

Een mix van een wijkfeest, een kinderhappening, een muziekfestijn en een festival met dertien foodtrucks uit binnen- en buitenland. Dit uniek klavertje vier vormt samen Sounds Delicious, een uniek en nieuw concept dat Andy Feys en Jeffrey Vantorre de voorbije maanden in elkaar boksten. Ze hopen er komend weekend een hoop volk mee te lokken op de Bilk in Sint-Jozef, de randgemeente waar beiden elkaar leerden kennen.

Met Sounds Delicious gaven Andy Feys (45) en Jeffrey Vantorre (36) hun evenement een naam met een knipoog en een dubbele betekenis mee. Tijdens het komende verlengde weekend programmeren ze heel veel muziek - live-acts én dj's -, maar ze letten er ook op dat tegelijk de innerlijke mens niet over het hoofd gezien wordt. "Ook in Sint-Jozef worden inspanningen gedaan om mensen samen te brengen, maar in het verleden viel ons op dat men vooral op doelgroepen mikte", verduidelijkt Feys. "Er zijn activiteiten op de parking van Het Entrepot, maar ook binnenin deze creatieve vrijhaven. Sommige mikken op jongeren, terwijl schlagerparades en soortgelijke evenementen vooral oudere mensen bereiken. Met ons initiatief mikken we op een zeer breed publiek, want er is drie dagen lang vertier voor jongeren, we halen dj's naar hier, maar er zijn ook liveoptredens van een covergroep en een bluesband. Een festival dus voor kinderen, jongeren, hun ouders én grootouders."

In tegenstelling tot tal van andere foodtruck festivals, waar winst vaak het belangrijkste oogmerk is, beloven Feys en Vantorre democratische prijzen, zodat zoveel mogelijk mensen deel kunnen nemen aan hun initiatief. "We zetten een dertigtal vrienden en kennissen in om alles vlot te laten verlopen, maar geen mensen om bonnetjes te verkopen. Er komt een betaalautomaat waar je jetons zal kunnen aanschaffen. Doelbewust hebben we geen subsidiedossier ingediend, omdat we willen dat Sounds Delicious op eigen benen kan staan en elk jaar opnieuw terugkeert", motiveert Vantorre. "Omdat we ook weten dat het weer zeer wispelturig is, zullen we een transparante tent op de Bilk neerpoten. Om alles nog gezelliger te doen ogen, kleden we het terrein voorts aan met parasols en zitzakken. 's Avonds zullen er dekentjes klaarliggen, zodat het publiek zich tegen de koude kan indekken. Sounds Delicious moet een totaalgebeuren worden dat de bezoekers als een belevenis ervaren. Tegenwoordig willen mensen immers vooral verrast worden."

